Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева похвасталась идеальным селфи.

Вера Брежнева показала, как сделать фото, чтобы не было видно морщин instagram.com/ververa

Известная певица, актриса, ведущая, звезда фильмов “Любовь в большом городе“ и экс-участница группы “ВИА Гра“, Вера Брежнева поделилась с поклонницами забавным секретом, как правильно делать селфи.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала снимок, где она позировала лежа в черном топе с длинными рукавами и эффектным вырезом на груди. Свой образ Вера дополнила легким макияжем.

“Лайфхак - как сделать фото, чтобы не было видно морщин 😝 сделать его лежа 🤣“, - с юмором отметила Брежнева.

Вера Брежнева показала, как сделать фото, чтобы не было видно морщин instagram.com/ververa

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