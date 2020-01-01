«Очень похожи»: Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру
Читай также: Крупным планом: 42-летняя Ани Лорак показала свое лицо вблизи
Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала семейный снимок. На кадре знаменитость запечатлена со своей младшей сестрой Юлей. Девушки надели эффектные наряды, которые подчеркнули их шикарные фигуры, и позировали в обнимку. Под публикацией Злата трогательно призналась в любви своему близкому человеку:
«Так и хочется начать пост со слов: «Я помню тебя совсем маленькой, сладкой малышкой! И как меняла твои памперсы- тоже помню 😎»
Как же классно иметь сестрёнку @bordyug_yuliya , близкую по духу, которая готова поддержать любые сумасшедшие идеи )) В общем, скажу просто- я счастлива, что мы с тобой ЕСТЬ..... И этот наш #SisterLook я просто обожаю!»
Поклонники восхитились милыми снимками, и отметили внешнее сходство Златы Огневич с сестрой:
«Так классно! 😍 Очень красивые)❤️».
«Очень похожи! 😍🔥 Красотки девчонки! 🌹🌹🌹»
«Які чарівні красуні! ❤️❤️🌹🌹»
«Ви так схожі!!!🔥🔥🔥»
«Очень-очень красивые».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Анна Седокова засветила аппетитные формы в бикини
- Оля Полякова показала, как играет в волейбол в бикини
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил