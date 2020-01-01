«Очень похожи»: Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками неожиданными фото.

Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала семейный снимок. На кадре знаменитость запечатлена со своей младшей сестрой Юлей. Девушки надели эффектные наряды, которые подчеркнули их шикарные фигуры, и позировали в обнимку. Под публикацией Злата трогательно призналась в любви своему близкому человеку:

«Так и хочется начать пост со слов: «Я помню тебя совсем маленькой, сладкой малышкой! И как меняла твои памперсы- тоже помню 😎»

Как же классно иметь сестрёнку @bordyug_yuliya , близкую по духу, которая готова поддержать любые сумасшедшие идеи )) В общем, скажу просто- я счастлива, что мы с тобой ЕСТЬ..... И этот наш #SisterLook я просто обожаю!»

Поклонники восхитились милыми снимками, и отметили внешнее сходство Златы Огневич с сестрой:

«Так классно! 😍 Очень красивые)❤️». «Очень похожи! 😍🔥 Красотки девчонки! 🌹🌹🌹» «Які чарівні красуні! ❤️❤️🌹🌹» «Ви так схожі!!!🔥🔥🔥» «Очень-очень красивые».

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