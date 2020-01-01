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«Очень похожи»: Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками неожиданными фото.

Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру
Злата Огневич показала сексуальную младшую сестру
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала семейный снимок. На кадре знаменитость запечатлена со своей младшей сестрой Юлей. Девушки надели эффектные наряды, которые подчеркнули их шикарные фигуры, и позировали в обнимку. Под публикацией Злата трогательно призналась в любви своему близкому человеку:

«Так и хочется начать пост со слов: «Я помню тебя совсем маленькой, сладкой малышкой! И как меняла твои памперсы- тоже помню 😎»
Как же классно иметь сестрёнку @bordyug_yuliya , близкую по духу, которая готова поддержать любые сумасшедшие идеи )) В общем, скажу просто- я счастлива, что мы с тобой ЕСТЬ..... И этот наш #SisterLook я просто обожаю!»

Поклонники восхитились милыми снимками, и отметили внешнее сходство Златы Огневич с сестрой:

«Так классно! 😍 Очень красивые)❤️».

«Очень похожи! 😍🔥 Красотки девчонки! 🌹🌹🌹»

«Які чарівні красуні! ❤️❤️🌹🌹»

«Ви так схожі!!!🔥🔥🔥»

«Очень-очень красивые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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