Женя Кот показал фото со свадьбы и трогательно поздравил жену с годовщиной

Женя Кот и Наталья Татаринцева отметили вторую годовщину свадьбы.

В понедельник, 18 января, победитель проекта “Танці з зірками 2019“ Женя Кот и его жена, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева отметили вторую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника Кот опубликовал в Инстаграм подборку ярких фотографий из церемонии бракосочетания, которая состоялась на острове Таити. На снимках Женя позировал в длинной белой рубашке и брюках такого же цвета. А Наталья предстала перед камерой в серебристом платье с откровенным декольте и эффектным разрезом на ноге.

“Сегодня нашей молодой семье 2 официальных годика❤️Наталья Татаринцева, ты мой свет ✨ моя звезда ⭐️ мой воздух💨ты моя вода 💦 не просто вода - ты океан 🌊 ты мой космос 🚀 ты моя вселенная 💫С тобой у меня нет границ, с тобой я переполнен любовью☄️ Ты моя ЛЮБОВЬ❤️“, - трогательно обратился к супруге Женя Кот.

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

Женя Кот показал фото со свадьбы с Натальей Татаринцевой instagram.com/kot_jenya

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