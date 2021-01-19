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Наталья Могилевская впечатлила фанатов своими оголенным ножками

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Наталья Могилевская впечатлила фанатов своими оголенным ножками
Наталья Могилевская впечатлила фанатов своими оголенным ножками
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в белом коротеньком платье, сидя в кресле. Откровенный наряд оголил стройные ножки артистки, а непринужденная поза придала снимку нотку дерзости. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильках, сиреневой шубой, которую накинула на плечи, распущенными волосами и выразительным макияжем.

Стоит отметить, что Наталья Могилевская часто радует фанатов снимками, где удивляет своими неординарными образами. Также 45-летняя артистка любит демонстрировать свою естественную красоту, публикуя фото без макияжа.

Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Як завжди прекрасна😍😍❤️❤️❤️».

«Как вам удается выглядеть на все 100%».

«Красивое фото! Шикарно выглядите».

«Как всегда красотка».

«Наташенька, вы очень красивая, а фигура у вас шикарная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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