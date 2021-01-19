Наталья Могилевская впечатлила фанатов своими оголенным ножками
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость предстала в белом коротеньком платье, сидя в кресле. Откровенный наряд оголил стройные ножки артистки, а непринужденная поза придала снимку нотку дерзости. Эффектный образ звезда дополнила босоножками на шпильках, сиреневой шубой, которую накинула на плечи, распущенными волосами и выразительным макияжем.
Стоит отметить, что Наталья Могилевская часто радует фанатов снимками, где удивляет своими неординарными образами. Также 45-летняя артистка любит демонстрировать свою естественную красоту, публикуя фото без макияжа.
Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Як завжди прекрасна😍😍❤️❤️❤️».
«Как вам удается выглядеть на все 100%».
«Красивое фото! Шикарно выглядите».
«Как всегда красотка».
«Наташенька, вы очень красивая, а фигура у вас шикарная».
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