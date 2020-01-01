Виктория Бекхэм похвасталась первой обложкой 18-летнего сына Ромео

Ромео Бекхэм впервые украсил обложку известного глянца.

Британский дизайнер и экс-участница группы “Spice girls“, Виктория Бекхэм похвасталась перед подписчиками достижением среднего сына. 18-летний Ромео Бекхэм впервые позировал для обложки глянца.

Читай также: Виктория Бекхэм назвала настоящую причину ухода из “Spice Girls“

На своей странице в Инстаграм звездная мама сообщила, что Ромео украсил свежий выпуск итальянского журнала L'Umo Vogue. На обложке парень появился с белокурыми волосами в вязаном свитере и спортивных штанах.

Кроме того, Виктория запостила ролик, где ее сын демонстрировал на камеру свое тело в голубой майке и красных шортах, а также еще несколько кадров из фотосессии для журнала, на которых Ромео запечатлен возле автомобиля.

“Горжусь тобой“, - лаконично подписала одну из публикаций Виктория Бекхэм.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​