Виктория Бекхэм похвасталась первой обложкой 18-летнего сына Ромео
Британский дизайнер и экс-участница группы “Spice girls“, Виктория Бекхэм похвасталась перед подписчиками достижением среднего сына. 18-летний Ромео Бекхэм впервые позировал для обложки глянца.
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На своей странице в Инстаграм звездная мама сообщила, что Ромео украсил свежий выпуск итальянского журнала L'Umo Vogue. На обложке парень появился с белокурыми волосами в вязаном свитере и спортивных штанах.
Кроме того, Виктория запостила ролик, где ее сын демонстрировал на камеру свое тело в голубой майке и красных шортах, а также еще несколько кадров из фотосессии для журнала, на которых Ромео запечатлен возле автомобиля.
“Горжусь тобой“, - лаконично подписала одну из публикаций Виктория Бекхэм.
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