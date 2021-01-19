Эмили Ратаковски засветила беременный животик в бикини

Беременная модель Эмили Ратаковски поделилась пляжным видео.

Известная американская модель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски, которая в октябре прошлого года объявила о беременности, поделилась в соцсети пикантной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость разместила видео, где она позировала на пляже. Будущая мама демонстрировала на камеру уже большой беременный животик в золотистом бикини.

“👼 в моем животе“, - лаконично подписала ролик Ратаковски.

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