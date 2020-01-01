Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Яна Соломко очаровала фанатов сочной фигурой в обтягивающем платье instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем платье в пол, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Сексуальный образ артистка дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Яна призналась, что скоро порадует фанатов своим творчеством.

Поклонники восхитились внешним видом Яны Соломко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво и женственно😍🔥🔥». «Красоточка! 😘😘😘» «Яночка😮😮😮 ты солнышко ясное, прелесть». «Это божественно. Вы другая». «Какая вы красивая! Нежная, сексуальная, супер!»

Напомним, что после развода Яна решила взяться за свою карьеру певицы, и начала сотрудничать с московским лейблом. Многие фанаты не поддержали переезд Соломко в Москву, и откровенно заявили об этом в комментариях.

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