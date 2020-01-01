Яна Соломко очаровала фанатов сочной фигурой в обтягивающем платье
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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем платье в пол, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Сексуальный образ артистка дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Яна призналась, что скоро порадует фанатов своим творчеством.
Поклонники восхитились внешним видом Яны Соломко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Очень красиво и женственно😍🔥🔥».
«Красоточка! 😘😘😘»
«Яночка😮😮😮 ты солнышко ясное, прелесть».
«Это божественно. Вы другая».
«Какая вы красивая! Нежная, сексуальная, супер!»
Напомним, что после развода Яна решила взяться за свою карьеру певицы, и начала сотрудничать с московским лейблом. Многие фанаты не поддержали переезд Соломко в Москву, и откровенно заявили об этом в комментариях.
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