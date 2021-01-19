Бывшая девушка Брэда Питта снялась полностью голой

На новом фото модель Николь Потуральски позировала совсем без одежды.

Известная немецкая модель Николь Потуральски, которая в конце прошлого года рассталась с голливудским актером Брэдом Питтом, поделилась с подписчиками откровенной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя звезда подиумов обнародовала эффектный кадр, где запечатлена голой. Николь позировала в темной комнате, сидя на розовом диване. Интимные части тела девушка прикрыла журналом. А свои волосы она завязала в пучок.

Бывшая девушка Брэда Питта Николь Потуральски снялась полностью голой instagram.com/nico.potur

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