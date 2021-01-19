Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В пиджаке на голое тело: Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом

Комментариев: 2
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом
Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом
instagram.com/lobodaofficial

Читай также: «А замуж невтерпеж»: Слава Каминская засветилась в свадебном платье

Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном деловом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Однако верхнюю часть наряда артистка надела на голое тело, оголив пышный бюст. Строгий костюм подчеркнул стройную фигуру и длинные ножки звезды. А распущенные волосы, выразительный макияж и украшения стали прекрасным дополнением к образу.

Под публикацией Светлана призналась, что любит читать журналы и книги в бумажном варианте, а не цифровом:

«Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец, и книжки в натуре, так сказать. конечно рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил».

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Самая красивая».

«Света сводит меня с ума».

«Секси фото».

«Какая же вы роскошная, Светлана Сергеевна».

«Сногсшибательная!»

«Идеальная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, Светлана Лобода 2020, Светлана Лобода певица, Светлана Лобода фото, Светлана Лобода инстаграм, Светлана Лобода новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.01.2021, 09:52
Оценка:  0
гость
Покажи хоть раз свою pizdy.
Путин-Xyйло    19.01.2021, 09:11
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Вы это без макияжа видели? Антивиагра.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь