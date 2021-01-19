В пиджаке на голое тело: Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном деловом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Однако верхнюю часть наряда артистка надела на голое тело, оголив пышный бюст. Строгий костюм подчеркнул стройную фигуру и длинные ножки звезды. А распущенные волосы, выразительный макияж и украшения стали прекрасным дополнением к образу.
Под публикацией Светлана призналась, что любит читать журналы и книги в бумажном варианте, а не цифровом:
«Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец, и книжки в натуре, так сказать. конечно рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил».
Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Самая красивая».
«Света сводит меня с ума».
«Секси фото».
«Какая же вы роскошная, Светлана Сергеевна».
«Сногсшибательная!»
«Идеальная».
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