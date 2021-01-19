В пиджаке на голое тело: Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода сверкнула пышным бюстом instagram.com/lobodaofficial

Читай также: «А замуж невтерпеж»: Слава Каминская засветилась в свадебном платье

Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в черном деловом костюме, который состоит из пиджака и брюк. Однако верхнюю часть наряда артистка надела на голое тело, оголив пышный бюст. Строгий костюм подчеркнул стройную фигуру и длинные ножки звезды. А распущенные волосы, выразительный макияж и украшения стали прекрасным дополнением к образу.

Под публикацией Светлана призналась, что любит читать журналы и книги в бумажном варианте, а не цифровом:

«Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец, и книжки в натуре, так сказать. конечно рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы - станут яркими тейблбуками, а книги - драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил».

Поклонники восхитились внешним видом Светланы Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Самая красивая». «Света сводит меня с ума». «Секси фото». «Какая же вы роскошная, Светлана Сергеевна». «Сногсшибательная!» «Идеальная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.