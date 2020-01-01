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«А замуж невтерпеж»: Слава Каминская засветилась в свадебном платье

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Слава Каминская засветилась в свадебном платье
Слава Каминская засветилась в свадебном платье
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в свадебном платье. На кадре знаменитость позирует на улице в пышном белом платье с глубоким декольте. Образ невесты артистка дополнила диадемой, низким пучком на волосах и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Каминская призналась, что поучаствовала в фотосессии свадебных платьев ради подруги, которая является дизайнером нарядов для торжественных событий:

«А замуж невтерпёж. @_catarina_k на улице -15, я больная , но красивая. Чего не сделаешь, ради подруги?»

Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красивая!»

«Снежная королева!!!!»

«Очень красиво».

«Какое платье😍❤️».

«Господи, что за шикарная женщина».

«Нереальная».

«Роскошная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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