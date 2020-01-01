«А замуж невтерпеж»: Слава Каминская засветилась в свадебном платье
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в свадебном платье. На кадре знаменитость позирует на улице в пышном белом платье с глубоким декольте. Образ невесты артистка дополнила диадемой, низким пучком на волосах и ярким макияжем с акцентом на глазах.
Под публикацией Каминская призналась, что поучаствовала в фотосессии свадебных платьев ради подруги, которая является дизайнером нарядов для торжественных событий:
«А замуж невтерпёж. @_catarina_k на улице -15, я больная , но красивая. Чего не сделаешь, ради подруги?»
Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красивая!»
«Снежная королева!!!!»
«Очень красиво».
«Какое платье😍❤️».
«Господи, что за шикарная женщина».
«Нереальная».
«Роскошная».
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