«А замуж невтерпеж»: Слава Каминская засветилась в свадебном платье

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Слава Каминская засветилась в свадебном платье instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в свадебном платье. На кадре знаменитость позирует на улице в пышном белом платье с глубоким декольте. Образ невесты артистка дополнила диадемой, низким пучком на волосах и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Каминская призналась, что поучаствовала в фотосессии свадебных платьев ради подруги, которая является дизайнером нарядов для торжественных событий:

«А замуж невтерпёж. @_catarina_k на улице -15, я больная , но красивая. Чего не сделаешь, ради подруги?»

Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красивая!» «Снежная королева!!!!» «Очень красиво». «Какое платье😍❤️». «Господи, что за шикарная женщина». «Нереальная». «Роскошная».

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