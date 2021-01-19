«Ужас!»: Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глазах. Также на снимке виднеется белая кофточка на одно плечо и стильная укладка. Эффектный образ звезда дополнила массивными серьгами.
Под публикацией Осадчая призналась, что после отдыха вернулась к работе, ведь совсем скоро стартует новый сезон проекта «Голос», ведущей которого она является.
Поклонники не оценили внешний вид Кати Осадчей по достоинству, и выразили свое негодование в комментариях:
«На кого вы похожи, вытянула все к носу. Пипец».
«Не дуже вдале фото☺».
«Полный КАПЕЦ!!!»
«Стремная какая-то».
«Ужас!»
«Не найкраще фото».
«Фото неудачное».
«Извините конечно, но очень неудачный кадр в целом.. И костюм и выражение лица…»
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