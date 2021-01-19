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«Ужас!»: Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками селфи со съемок.

Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото
Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото
instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глазах. Также на снимке виднеется белая кофточка на одно плечо и стильная укладка. Эффектный образ звезда дополнила массивными серьгами.

Под публикацией Осадчая призналась, что после отдыха вернулась к работе, ведь совсем скоро стартует новый сезон проекта «Голос», ведущей которого она является.

Поклонники не оценили внешний вид Кати Осадчей по достоинству, и выразили свое негодование в комментариях:

«На кого вы похожи, вытянула все к носу. Пипец».

«Не дуже вдале фото☺».

«Полный КАПЕЦ!!!»

«Стремная какая-то».

«Ужас!»

«Не найкраще фото».

«Фото неудачное».

«Извините конечно, но очень неудачный кадр в целом.. И костюм и выражение лица…»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.01.2021, 09:01
Оценка:  0
гость
какая красивая звызда хохляцкая
гость  (аноним)  19.01.2021, 08:34
Оценка:  0
гость
Она и есть не удачная, а не фото виновато....
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