«Ужас!»: Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками селфи со съемок.

Катю Осадчую раскритиковали за неудачное фото instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глазах. Также на снимке виднеется белая кофточка на одно плечо и стильная укладка. Эффектный образ звезда дополнила массивными серьгами.

Под публикацией Осадчая призналась, что после отдыха вернулась к работе, ведь совсем скоро стартует новый сезон проекта «Голос», ведущей которого она является.

Поклонники не оценили внешний вид Кати Осадчей по достоинству, и выразили свое негодование в комментариях:

«На кого вы похожи, вытянула все к носу. Пипец». «Не дуже вдале фото☺». «Полный КАПЕЦ!!!» «Стремная какая-то». «Ужас!» «Не найкраще фото». «Фото неудачное». «Извините конечно, но очень неудачный кадр в целом.. И костюм и выражение лица…»

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