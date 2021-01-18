Александр Стоянов поделился пляжным фото с женой Екатериной Кухар

Муж Екатерины Кухар поздравил ее с днем рождения, опубликовав романтический кадр из Мальдив.

Сегодня, 18 января, знаменитая украинская прима-балерина и несменная судья обновленного проекта “Танці з зірками“, Екатерина Кухар отмечает день рождения. Народной артисте исполняется 39 лет.

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По случаю праздника муж именинницы, артист балета Александр Стоянов опубликовал в Инстаграм романтическое фото с отдыха на одном из пляжей на Мальдивах. На снимке Екатерина в бежевом купальнике позировала в объятиях мужа.

“С Днём Рождения, любовь моя! Ты подарила мне рай на Земле! Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! Я благодарен тебе за то, что с тобой - я самый счастливый! Я безумно тебя люблю, ты мой личный океан красоты, страсти, эмоций и чувств! Ты моя единственная, незаменимая и мой самый дорогой человек во всей вселенной! Будь счастлива, а я всегда буду делать для этого всё!“, - трогательно обратился к Кухар ее супруг.

Александр Стоянов поделился пляжным фото с женой Екатерины Кухар instagram.com/stoianov_aleksandr

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