Разделась на морозе: Леся Никитюк позировала на балконе в одном халатике
Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк похвасталась отдыхом в одном из курортных комплексов Украины. Звезда остановилась в отеле VitaPark Солнечный Прованс, что находится в Хмельницкой области.
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На своей странице в Инстаграм Никитюк уже поделилась первыми кадрами с небольшого отпуска. Девушка показала, как позировала в одном халате белого цвета на балконе, а также запостила кадр из прогулки. Не обошлась публикация и без снимков с любимым питомцем, псом Рафиком, и с тарелкой обеда.
“Розгрузка після свят.. 🥰“, - подписала подборку свежих кадров ведущая.
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