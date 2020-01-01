Известная ведущая Леся Никитюк похвасталась отдыхом в курортном комплексе в Хмельницкой области.

Разделась на морозе: Леся Никитюк позировала на балконе в одном халатике instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк похвасталась отдыхом в одном из курортных комплексов Украины. Звезда остановилась в отеле VitaPark Солнечный Прованс, что находится в Хмельницкой области.

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На своей странице в Инстаграм Никитюк уже поделилась первыми кадрами с небольшого отпуска. Девушка показала, как позировала в одном халате белого цвета на балконе, а также запостила кадр из прогулки. Не обошлась публикация и без снимков с любимым питомцем, псом Рафиком, и с тарелкой обеда.

“Розгрузка після свят.. 🥰“, - подписала подборку свежих кадров ведущая.

Леся Никитюк позировала на балконе в одном халатике instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Инстаграм Леси Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

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