Екатерина Репяхова показала, как она еще школьницей позировала в объятиях Виктора Павлика.

Была фанаткой с 10 лет: Репяхова показала архивное фото с Павликом instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Народного артиста Украины Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова, которая неделю назад объявила о беременности, показала подписчикам, как она выглядела в школьные годы.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя девушка рассекретила, что с 10 лет являлась поклонницей Павлика. Екатерина опубликовала архивный кадр, где она еще совсем юная на фоне толпы позировала в обнимку со своим кумиром детства и нынешним супругом. Точную дату фотосъемки Репяхова не сообщила.

Екатерина Репяхова показала архивное фото с Виктором Павликом скриншот

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