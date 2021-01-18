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Была фанаткой с 10 лет: Репяхова показала архивное фото с Павликом

Комментариев: 2
Екатерина Репяхова показала, как она еще школьницей позировала в объятиях Виктора Павлика.
Была фанаткой с 10 лет: Репяхова показала архивное фото с Павликом
Была фанаткой с 10 лет: Репяхова показала архивное фото с Павликом
instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Народного артиста Украины Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова, которая неделю назад объявила о беременности, показала подписчикам, как она выглядела в школьные годы.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя девушка рассекретила, что с 10 лет являлась поклонницей Павлика. Екатерина опубликовала архивный кадр, где она еще совсем юная на фоне толпы позировала в обнимку со своим кумиром детства и нынешним супругом. Точную дату фотосъемки Репяхова не сообщила.

Екатерина Репяхова показала архивное фото с Виктором Павликом
Екатерина Репяхова показала архивное фото с Виктором Павликом
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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.01.2021, 18:12
Оценка:  0
гость
Это шо, Павлик давно педофил?
гость  (аноним)  18.01.2021, 18:00
Оценка:  0
гость
Йошкин кот! Ей что, не сказали, что в мире есть другие певцы и группы?
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