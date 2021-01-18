Губы распухают: Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья
Известная украинская исполнительница и видеоблогерша Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем.
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На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка рассказала, что уже месяц не может нормально спать. К тому же с утра у нее отекает лицо. Чтобы выяснить причину бессонницы, певица решила записаться к эндокринологу.
“Не сплю місяць. Прокидаюся чітко близько третьої години, далі живу в тумані години до шостої і нарешті починаю день. Завтра до ендокринолога. Єдине, що тішить, коли затікаєш - губи розпухають теж“, - написала Jerry Heil.
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