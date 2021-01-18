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Губы распухают: Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья

Комментариев: 4
25-летняя звезда Jerry Heil решила записаться к эндокринологу из-за проблем со здоровьем.
Губы распухают: Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья
Губы распухают: Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья
instagram.com/thejerryheil

Известная украинская исполнительница и видеоблогерша Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка рассказала, что уже месяц не может нормально спать. К тому же с утра у нее отекает лицо. Чтобы выяснить причину бессонницы, певица решила записаться к эндокринологу.

“Не сплю місяць. Прокидаюся чітко близько третьої години, далі живу в тумані години до шостої і нарешті починаю день. Завтра до ендокринолога. Єдине, що тішить, коли затікаєш - губи розпухають теж“,  - написала Jerry Heil.

Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья
Jerry Heil пожаловалась на состояние здоровья
instagram.com/thejerryheil

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.01.2021, 16:51
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гость
Назови имя негритянского бойфренда!
гость  (аноним)  18.01.2021, 16:50
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гость
Та мужчинку ей надо!
гость  (аноним)  18.01.2021, 16:07
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гость
После перепоя опухает всё.
гость  (аноним)  18.01.2021, 16:06
Оценка:  0
гость
Надо что-то лечить это точно, а что, врач и тот может промахнуться с диагнозом.
гость  (аноним)  18.01.2021, 16:02
Оценка:  0
гость
Ну записалась - так иди, нах об этом всем рассказывать? Или у тебя одной сейчас проблемы со здоровьем?
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