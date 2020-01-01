Полина Логунова показала, как выглядит после ринопластики.

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, ведущая Полина Логунова рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что недавно перенесла пластическую операцию. Девушка сделала ринопластику так, как у нее было искривление перегородки носа.

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В разделе Сторис Полина показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Блогерша сняла видео, на котором продемонстрировала отечное лицо с большими синяками.

“Есть еще отек, синяки проходят. Нужно массажировать. Искривление было с левой стороны. Наконец-то я дышу полным носом. Когда сойдут отеки, будет лучше видна форма“, - призналась в ролике Логунова.

Супруга Дмитрия Ступки показала лицо после пластической операции скриншот

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