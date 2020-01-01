Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт бросает кинокарьеру: В чем причина

Исполнитель роли Рона Уизли, актер Руперт Гринт решил сменить род деятельности после рождения дочери.

Исполнитель роли Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, британский актер Руперт Гринт, который в конце прошлого года установил новый рекорд в Инстаграм, заявил о желании уйти из киноиндустрии.

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Как пишет Daily Mail, Руперт никогда не чувствовал себя комфортно после того, как в 11 лет стал всемирно известным. А рождения дочери в мае 2020 года усилило желание актера сменить род деятельности.

“Я всегда думал о том, чтобы уйти от актерского мастерства, и становление отцом усилило эти чувства. Не поймите меня неправильно, мне нравится работать над сериалом “Дом с прислугой“ и я чувствую себя очень комфортно на телевидении. Но Поттер появился в таком юном возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой. Если я когда-нибудь встречаюсь с Дэном Рэдклиффом или Эммой Уотсон, слава - это единственное, о чем мы никогда не говорим“, - цитирует издание слова Гринта.

Кроме того, в одном из интервью британская звезда признался, что хотел бы заняться практическим ремеслом.

“Было бы неплохо уйти и заняться чем-нибудь совершенно другим, например, строительством или плотницкими работами. Я запустил собственную линию по производству миниатюрной керамики. Я бросаю немного глины на колесо и делаю крошечные кувшины и миски“, - поделился Руперт.

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