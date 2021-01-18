«Я помолодела на 10 лет»: Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса

Американская актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками видео, где показала свое лицо вблизи.

Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса instagram.com/jlo

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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где предстала без косметики. На кадрах знаменитость показала, как преобразилась ее кожа после использования уходовой косметики собственного бренда. В видео звезда сказала, что ее кожа стала выглядеть гораздо лучше:

«Честно, я не вижу у себя ни одной морщины. У меня такое чувство, будто я помолодела на 10 лет».

Однако не все фанаты поверили, что идеальная внешность Лопес - это заслуга только косметики, и выразили свое недоверие в комментариях:

«Могу ли я просто отметить, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Причем тонны ботокса», — написала одна из женщин в комментариях.

Дженнифер Лопес не стала молчать, и ответила подписчице лично:

«Смешно. Это просто мое лицо. В 500-миллионный раз говорю — я никогда не делала уколов ботокса или каких-либо других, и пластических операций тоже».

Также артистка посоветовала женщине купить средства ее косметического бренда и мыслить более позитивно:

«Это поможет вам тоже оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь».

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