«Я помолодела на 10 лет»: Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса
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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где предстала без косметики. На кадрах знаменитость показала, как преобразилась ее кожа после использования уходовой косметики собственного бренда. В видео звезда сказала, что ее кожа стала выглядеть гораздо лучше:
«Честно, я не вижу у себя ни одной морщины. У меня такое чувство, будто я помолодела на 10 лет».
Однако не все фанаты поверили, что идеальная внешность Лопес - это заслуга только косметики, и выразили свое недоверие в комментариях:
«Могу ли я просто отметить, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Причем тонны ботокса», — написала одна из женщин в комментариях.
Дженнифер Лопес не стала молчать, и ответила подписчице лично:
«Смешно. Это просто мое лицо. В 500-миллионный раз говорю — я никогда не делала уколов ботокса или каких-либо других, и пластических операций тоже».
Также артистка посоветовала женщине купить средства ее косметического бренда и мыслить более позитивно:
«Это поможет вам тоже оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь».
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