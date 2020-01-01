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"Ровно год назад": Добрынин показал, как делал предложение Квитковой

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Участники "Холостяка 9", звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин отметили годовщину помолвки.
"Ровно год назад": Добрынин показал, как делал предложение Квитковой
"Ровно год назад": Добрынин показал, как делал предложение Квитковой
instagram.com/kvittkova

Украинский ведущий и главный герой 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова, которые официально стали мужем и женой в мае 2020 года и сыграли роскошную свадьбу в конце лета, отметили первую годовщину со дня помолвки.

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По случаю праздника Никита решил напомнить фанам, как делал предложение возлюбленной во время отдыха на острове Бали. На странице телезвезды в Instagram появилось видео, где он становится на одно колено и преподносит Квитковой помолвочное кольцо. В ролике Даша запечатлена в коротком розовом платье, а Никита предстал в белой рубашке и светло-коричневых шортах. Пара позировала на фоне природы возле маленького столика с шампанским и фруктами.

“Ровно год назад она сказала “Да!“ и сделала нашу жизнь еще круче“, - подписал видео Добрынин.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: ivonа bigmir)net

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