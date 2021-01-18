Горячая штучка: Слава Каминская показала свою фигуру в нижнем белье
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала с полотенцем на голове в черном бюстгальтере и стрингах с завышенной талией. Запечатлеть себя звезда решила в ванной комнате, после того, как приняла душ. Соблазнительный наряд оголяет пышную грудь и упругие ягодицы артистки.
Стоит отметить, что Слава часто радует фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое обнаженное тело. Однако, что касается личной жизни, то Каминская предпочитает не делится сокровенным с фанатами. Певица лишь намекает, что после развода уже встретила новую любовь, но имя избранника остается неизвестным.
Фанаты активно следят за жизнью любимой исполнительницы, активно комментируя ее публикации. На странице у Славы больше 800 тысяч подписчиков, которые не пропускают ни одной фотографии знаменитости.
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