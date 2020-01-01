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Сильвестр Сталлоне показал, как отдыхает на яхте с женой и тремя дочерьми

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Звезда фильмов "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне поделился семейным фото.
Сильвестр Сталлоне показал, как отдыхает на яхте с женой и тремя дочерьми
Сильвестр Сталлоне показал, как отдыхает на яхте с женой и тремя дочерьми
Getty images

Знаменитый американский актер, сценарист, режиссер и продюсер, звезда серии фильмов “Рокки“ и “Рэмбо“ Сильвестр Сталлоне показал поклонникам, как провел выходные в кругу семьи.

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На своей странице в Инстаграм 74-летний артист опубликовал снимок, где он запечатлен на яхте. Рядом с Сильвестром позировали его жена, 52-летняя бывшая модель Дженнифер Флавин, и трое дочерей - 24-летняя София Роуз, 22-летняя Систин Роуз Сталлоне и 18-летняя Скарлет.

“Семейная прогулка“, - лаконично подписал кадр Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне показал, как отдыхает на яхте с женой и тремя дочерьми
Сильвестр Сталлоне показал, как отдыхает на яхте с женой и тремя дочерьми
instagram.com/officialslystallone

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Теги: Сильвестр Сталлоне
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Источник: ivonа bigmir)net

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