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«У меня нет кубиков»: Анита Луценко рассказала правду о своей фигуре

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Профессиональный тренер Анита Луценко поделилась с подписчиками шокирующими фактами о себе.

Анита Луценко рассказала правду о своей фигуре
Анита Луценко рассказала правду о своей фигуре
instagram.com/anitasporty

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Популярная телеведущая Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со спортивного зала. На кадре знаменитость позирует в майке на тонких бретельках, коротеньких шортиках и кроссовках. Свой образ спортсменка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Под публикацией Анита рассказала, что телевидение охарактеризовало ее с неправильной стороны, ведь она не является заядлой фанаткой спорта:

«Очевидно образ на ТВ борца за похудение сформировал ложное мнение обо мне и не могу сказать, что мне это нравится. Я считаю, жизнь не должна основываться на еде, тренировки исключительно должны быть в удовольствие, важнее сколько вы просто шевелитесь в течении дня и спите 😅 и счастливы вы при этом или нет! Если нет! К черту такую жизнь! Я люблю пиццу, спагетти, шампанское, птичье молоко и все остальное! Да, при этом у меня не 10% жира (а 21%) и нет кубиков, но у меня и нет цели жить с кубиками!»

Поклонники поблагодарили Аниту Луценко за честность, и выразили свое восхищение в комментариях:

«Это самые правильные слова, которые можно услышать от тренера! Отличная мотивация👍».

«Обожаю Вас именно за то,что Вы -НАСТОЯЩАЯ!!!!!❤️💪💪👍❤️❤️❤️»

«Спасибо за искренность и простоту!»

«Вы мой кумир!!! ❤️❤️❤️ Золотые слова! 👍👍👍»

«Вы огонь😉🙌».

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Источник: ivonа bigmir)net

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