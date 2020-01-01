Похорошела после развода: бывшая жена Узелкова восхитила своим внешним видом
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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На одном кадре знаменитость позирует со своей дочерью Оливией на заснеженной улице, а на втором – девушка предстала одна, в белом пальто и такого же цвета перчатках. Спортсменка выглядит очень счастливо, ведь улыбка не сходит с ее лица.
Под публикацией Марина призналась, что несмотря на холод, у нее солнечное настроение:
«Какой морозный и солнечный день. За окном -13, а в душе всегда весна».
Поклонники восхитились внешним видом Боржемской, и предложили ей стать участницей нового сезона «Холостячки»:
«Холодно... Але у вас вигляд щасливої мами ,ви молодець!!!❤️👏»
«В новий сезон «Холостячки» мали б ви піти. Ви достойна бути щасливою».
«Чудесная красотка».
«Красотка Мария».
«Сладкая улыбка».
«Очень красивая».
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