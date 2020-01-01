Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Перебор с сексуальностью»: MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле

Комментариев: 0
Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным видео с отдыха.

MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле
MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле
instagram.com/maruvofficial

Читай также: На качели в бикини: Оля Полякова похвасталась аппетитными формами

Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость сексуально поднимается с квадроцикла, сверкая длинными ножками и упругими ягодицами. Артистка позирует в одной черной рубашке, которая оголяет ее аппетитные формы, и шлеме. Девушка показала, как активно проводит время на отдыхе в Дубае, катаясь на квадроцикле по пустыни.

Под публикацией MARUV написала так:

«Чувствую себя повелителем пустыни».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились сексуальностью певицы, а другие – осудили MARUV за излишнюю откровенность:

«Арабы там не в обмороке?»

«Какая же СЕКСИ-ЛЕДИ❤️🔥».

«Это жарко и знойно!»

«Уже перебор с сексуальностью, смотрится пошло».

«Надо еще чуток жопу подкачать».

«Балдею от этой девочки».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MARUV, MARUV 2020, MARUV певица, MARUV видео, MARUV фото, MARUV инстаграм, MARUV новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь