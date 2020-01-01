«Перебор с сексуальностью»: MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость сексуально поднимается с квадроцикла, сверкая длинными ножками и упругими ягодицами. Артистка позирует в одной черной рубашке, которая оголяет ее аппетитные формы, и шлеме. Девушка показала, как активно проводит время на отдыхе в Дубае, катаясь на квадроцикле по пустыни.
Под публикацией MARUV написала так:
«Чувствую себя повелителем пустыни».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились сексуальностью певицы, а другие – осудили MARUV за излишнюю откровенность:
«Арабы там не в обмороке?»
«Какая же СЕКСИ-ЛЕДИ❤️🔥».
«Это жарко и знойно!»
«Уже перебор с сексуальностью, смотрится пошло».
«Надо еще чуток жопу подкачать».
«Балдею от этой девочки».
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