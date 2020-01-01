«Перебор с сексуальностью»: MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантным видео с отдыха.

MARUV шокировала полураздетым видом на квадроцикле instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость сексуально поднимается с квадроцикла, сверкая длинными ножками и упругими ягодицами. Артистка позирует в одной черной рубашке, которая оголяет ее аппетитные формы, и шлеме. Девушка показала, как активно проводит время на отдыхе в Дубае, катаясь на квадроцикле по пустыни.

Под публикацией MARUV написала так:

«Чувствую себя повелителем пустыни».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились сексуальностью певицы, а другие – осудили MARUV за излишнюю откровенность:

«Арабы там не в обмороке?» «Какая же СЕКСИ-ЛЕДИ❤️🔥». «Это жарко и знойно!» «Уже перебор с сексуальностью, смотрится пошло». «Надо еще чуток жопу подкачать». «Балдею от этой девочки».

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