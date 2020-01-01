«Зритель должен видеть секс»: Ксения Мишина рассказала о сложностях своей профессии

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками издержками своей профессии.

Ксения Мишина рассказала о сложностях профессии instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки со съемок. На кадрах знаменитость запечатлена в костюме медицинского работника, ведь сыграла главную роль в новом сериале о врачах. Под публикацией Ксения призналась, что съемки кинокартины завершены и поделилась трудностями, которые ей пришлось преодолеть:

«Расскажу вам о сложностях и о «спасательных кругах» на примере этого проекта.

🎥Самое критичное для меня в процессе съёмок-холод. ⠀

🎥Изучение и присвоение медицинской терминологии.

🎥Сцены секса. «Под одеялом» уже не то. Если это секс - то зритель должен видеть секс. ⠀

🎥Бешеный ритм, огромное количество сцен, переработки. ⠀

🎥Сценарий. Наверное каждый киночеловек будь он актёр, режиссёр или оператор мечтает работать с крутыми сценариями, где не нужно отстаивать правду жизни.

🎥Снимать лето, когда выпал снег)».

Поклонники восхитились талантом Мишиной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы пример девушки - героини. Спасибо огромное, что делитесь своими эмоциями, это вдохновляет меня». «Кайф 😍😍😍😍 Так цікаво 🌸». «Вааау! Мне нравится твое актерство». «Умница и красавица».

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