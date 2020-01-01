Певица Вера Брежнева снялась в фотосессии с 19-летней Соней Киперман и 11-детней Сарой Киперман.

Знаменитая украинская певица, актриса и ведущая Вера Брежнева, которая в 2003-2007 годах была одной из участниц группы “ВИА Гра“ очаровала Сеть редким снимком со своими дочерями.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка разместила черно-белый кадр из фотосессии для российского журнала Elle, где она запечатлена с 19-летней Соней и 11-летней Сарой. Звездное семейство позировало в белых нарядах на фоне камыша.

“Наша первая совместная фотосессия в журнале. С каждым годом все больше наслаждаюсь своими девочками. Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент“, - прокомментировала фото Брежнева.

Вера Брежнева показала редкие фото с обеими дочерьми instagram.com/ververa

Соня Киперман также запостила несколько кадров из фотосъемки для известного глянца. На первом фото девушка вместе со звездной мамой и младшей сестрой с распущенными волосами и в черных свитерах позировали на сером фоне. Еще на одном снимке Соня обнимала Сару.

Вера Брежнева показала редкие фото с обеими дочерьми instagram.com/sonyaxkiperman

Вера Брежнева показала редкие фото с обеими дочерьми instagram.com/sonyaxkiperman

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