На качели в бикини: Оля Полякова похвасталась аппетитными формами

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Полякова похвасталась аппетитными формами instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике, которые оголяет ее аппетитные формы и длинные ножки. Звезда позирует в различных позах на качели посреди океана, распустив свои длинные блондинистые волосы.

Под публикацией Полякова поздравила себя с Днем рождения и написала слова благодарности за все, что имеет:

«Спасибо!!! За тёплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем что делается, а будь, что будет! Спасибо всем! С днём рождения меня)))».

Поклонники восхитились фигурой Оли Поляковой, и принялись поздравлять ее с Днем рождения в комментариях:

«Королевишна, будь всегда солнцем и сердцем! Обожаю твой юмор, и умение всех взбодрить». «Оля, ты невероятная женщина». «Очень красивая!» «Богиня». «Какая шикарная девушка».

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