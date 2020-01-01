Вот это поза: жена Монатика показала лишнее в пляжном наряде

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Монатика показала лишнее в пляжном наряде instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков, где показала, как активно проводит время на Мальдивах. На кадрах знаменитость запечатлена в прозрачной лодке посреди океана в черном купальнике. Пляжный образ девушка дополнила высоким пучком на голове и солнцезащитными очками. А откровенная поза Ирины засветила ее обнаженные длинные ножки.

Под публикацией Монатик призналась, что осуществилась ее мечта:

«Всегда мечтала покататься на прозрачной чудо лодке (Kayak) было очень забавно и супер волнительно 👀♥️🚣🏻‍♂️».

Поклонникам понравились шикарные снимки Ирины, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Класс 😍👌». «Очень круто!!!» «Ух ти)». «Які ви класні». «Обожаю вас! Класс!» «Девочка красивенная». «Ирочка, какие вы молодцы. Настоящее счастье. Восторгаюсь». «Вы самые крутые для меня во всем мире».

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