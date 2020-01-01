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С разных ракурсов: Надя Дорофеева засветила свое шикарное тело в бикини

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантными фото.

Надя Дорофеева засветила свое шикарное тело в бикини
Надя Дорофеева засветила свое шикарное тело в бикини
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков с отдыха. На кадрах знаменитость предстала в голубом раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Артистка позировала на шезлонге у бассейна, показывая свое тело с разных ракурсов. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и отсутствием косметики на лице, демонстрируя свою естественную красоту.

Под публикацией Надя призналась, что отдых на Бали закончился и пришло время возвращаться в заснеженный Киев:

«Купальный сезон закрыт».

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Офигенно❤️».

«Ну как можно быть такой сильно красивой?»

«Богиня красоты».

«Безумно красивая».

«Ты невероятная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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