С разных ракурсов: Надя Дорофеева засветила свое шикарное тело в бикини

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантными фото.

Надя Дорофеева засветила свое шикарное тело в бикини instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков с отдыха. На кадрах знаменитость предстала в голубом раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Артистка позировала на шезлонге у бассейна, показывая свое тело с разных ракурсов. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и отсутствием косметики на лице, демонстрируя свою естественную красоту.

Под публикацией Надя призналась, что отдых на Бали закончился и пришло время возвращаться в заснеженный Киев:

«Купальный сезон закрыт».

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Офигенно❤️». «Ну как можно быть такой сильно красивой?» «Богиня красоты». «Безумно красивая». «Ты невероятная».

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