«Потап здесь лишний»: Настя Каменских поделилась фото со своим мужем

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками семейным снимком.

Настя Каменских поделилась фото со своим мужем instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в обнимку с Потапом на фоне пальм и океана. Звезда позирует в коротеньком платье с цветочным принтом, а Потап надел рубашку и белые шорты. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией Настя Каменких призналась, что их отдых завершается:

«Пока, красивый остров. Мы возвращаемся домой».

Некоторым поклонникам понравился милый снимок звездной пары, а другие фанаты посчитали, что Потап лишний на этом фото:

«Настя, на этом фото Потап лишний». «Красивая пара». «Потап нормально держится, когда побритый, то выглядит моложе». «Кто это рядом с тобой». «Вот совсем даже не пара, не смотрятся вообще. Совершенно разные».

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