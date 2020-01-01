«Потап здесь лишний»: Настя Каменских поделилась фото со своим мужем
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в обнимку с Потапом на фоне пальм и океана. Звезда позирует в коротеньком платье с цветочным принтом, а Потап надел рубашку и белые шорты. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на красных губах.
Под публикацией Настя Каменких призналась, что их отдых завершается:
«Пока, красивый остров. Мы возвращаемся домой».
Некоторым поклонникам понравился милый снимок звездной пары, а другие фанаты посчитали, что Потап лишний на этом фото:
«Настя, на этом фото Потап лишний».
«Красивая пара».
«Потап нормально держится, когда побритый, то выглядит моложе».
«Кто это рядом с тобой».
«Вот совсем даже не пара, не смотрятся вообще. Совершенно разные».
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