Модель с 15 размером груди показала, как использует бюст не по назначению

Модель Мила Кузнецова показала фото, на котором поставила роллы на грудь .

Мила Кузнецова поела суши с собственной груди instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель с 15 размером груди - Мила Кузнецова - удивила ярким кадром. Знаменитость показала, как...поставила на грудь японскую еду.

Фото появились в Инстаграм.

В кадре Мила появилась в бордовом бархатном платье с очень глубоким декольте. С каждой стороны на пышном бюсте звезды стоит кусочек ролла. В руках Мила держит бамбуковые палочки.

Мила Кузнецова поела суши с собственной груди instagram.com/mila_kuznetsova10

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