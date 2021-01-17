Модель с 15 размером груди показала, как использует бюст не по назначению
Модель Мила Кузнецова показала фото, на котором поставила роллы на грудь .
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Украинская модель с 15 размером груди - Мила Кузнецова - удивила ярким кадром. Знаменитость показала, как...поставила на грудь японскую еду.
Фото появились в Инстаграм.
В кадре Мила появилась в бордовом бархатном платье с очень глубоким декольте. С каждой стороны на пышном бюсте звезды стоит кусочек ролла. В руках Мила держит бамбуковые палочки.
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