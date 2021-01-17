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Модель с 15 размером груди показала, как использует бюст не по назначению

Комментариев: 2
Модель Мила Кузнецова показала фото, на котором поставила роллы на грудь .

Мила Кузнецова поела суши с собственной груди
Мила Кузнецова поела суши с собственной груди
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель с 15 размером груди - Мила Кузнецова - удивила ярким кадром. Знаменитость показала, как...поставила на грудь японскую еду.

Фото появились в Инстаграм.

В кадре Мила появилась в бордовом бархатном платье с очень глубоким декольте. С каждой стороны на пышном бюсте звезды стоит кусочек ролла. В руках Мила держит бамбуковые палочки.

Мила Кузнецова поела суши с собственной груди
Мила Кузнецова поела суши с собственной груди
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Теги: Мила Кузнецова, грудь, большая грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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