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Астафьева засветила пышную грудь крупным планом

Комментариев: 2
Певица Даша Астафьева показала откровенное фото .

Даша Астафьева показала грудь крупным планом
Даша Астафьева показала грудь крупным планом
instagram.com/da_astafieva

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Певица Даша Астафьева продолжает радовать фанатов откровенными кадрами. Знаменитость показала фото, на котором появилось с очень пикантным декольте.
Кадр Астафьева добавила в Инстаграм.

Артистка опирается на спинку кресла, прислонившись к нему грудью. Бюст звезды оказывается в центре внимания.

Даша Астафьева показала грудь крупным планом
Даша Астафьева показала грудь крупным планом
instagram.com/da_astafieva

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Теги: Даша Астафьева, грудь, декольте
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Василий-Пупкин    17.01.2021, 13:08
Оценка:  0
Василий-Пупкин
я бы слил туда
Василий-Пупкин    17.01.2021, 13:14
Оценка:  0
Василий-Пупкин
свой утренний понос
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