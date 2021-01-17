Астафьева засветила пышную грудь крупным планом

Певица Даша Астафьева показала откровенное фото .

Даша Астафьева показала грудь крупным планом instagram.com/da_astafieva

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Певица Даша Астафьева продолжает радовать фанатов откровенными кадрами. Знаменитость показала фото, на котором появилось с очень пикантным декольте.

Кадр Астафьева добавила в Инстаграм.

Артистка опирается на спинку кресла, прислонившись к нему грудью. Бюст звезды оказывается в центре внимания.

Даша Астафьева показала грудь крупным планом instagram.com/da_astafieva

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