Экс-супруга Потапа Горовая с дочкой сверкнули фигурками на пляже

Продюсер Ирина Горовая показала яркие фото с отдыха .

Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-супруга украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала эффектные фото с отдыха. Ирина Горовая показала точеную фигуру в облегающем летнем платье.

Фото продюсер выставила в Инстаграм.

В кадре рядом с ней позирует 23-летняя дочь Наталия. Девушка засветилась в полупрозрачном платье, которое надела поверх бикини.

🏝Счастливы, - написала Ирина Горовая.

Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа instagram.com/gorovaya_irina

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