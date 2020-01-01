Экс-супруга Потапа Горовая с дочкой сверкнули фигурками на пляже
Продюсер Ирина Горовая показала яркие фото с отдыха .
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Экс-супруга украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала эффектные фото с отдыха. Ирина Горовая показала точеную фигуру в облегающем летнем платье.
Фото продюсер выставила в Инстаграм.
В кадре рядом с ней позирует 23-летняя дочь Наталия. Девушка засветилась в полупрозрачном платье, которое надела поверх бикини.
🏝Счастливы, - написала Ирина Горовая.
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