Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-супруга Потапа Горовая с дочкой сверкнули фигурками на пляже

Комментариев: 0
Продюсер Ирина Горовая показала яркие фото с отдыха .

Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа
Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа
instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок

Экс-супруга украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) показала эффектные фото с отдыха. Ирина Горовая показала точеную фигуру в облегающем летнем платье.

Фото продюсер выставила в Инстаграм.

В кадре рядом с ней позирует 23-летняя дочь Наталия. Девушка засветилась в полупрозрачном платье, которое надела поверх бикини.

🏝Счастливы, - написала Ирина Горовая.

Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа
Ирина Гровая показала фото с дочкой с пляжа
instagram.com/gorovaya_irina

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Ирина Горовая, дети знаменитостей, фото в купальниках, бикини
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь