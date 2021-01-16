Не отстает от 16-летней дочки: Полякова выставила горячие кадры в мини-бикини
Певица Оля Полякова призналась, что поправилась на пару килограмм .
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Певица Оля Полякова показала горячие кадры с отдыха. Звезда засветилась в крошечном бикини и поразила сеть.
Фото Полякова добавила в Инстаграм.
В кадре она появляется на пляже в пестром купальнике. Знаменитость принимает соблазнительные позы. В описании Оля призналась, что "поднабрала".
Трошки сытненько тут, уже плюс 2 намечается ещё 2 ! Отправляйте меня бегать!!!И так??? 1234???? - написала Оля Полякова.
К слову, чуть раньше, 16-летняя дочь певицы - Маша Полякова также устроила горячий фотосет в бикини.
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