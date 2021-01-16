Горячий кадр: Британская модель засветила пышную грудь топлес

Деми Роуз едва прикрыла голую грудь руками .

Деми Роуз показала пикантное фото без белья instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз показала соблазнительный кадр с обнаженной грудью. Знаменитость едва прикрыла ее руками.

Фото Деми добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит топлес. Образ дополняют косынка на голове и темные очки.

То, как мы отражаем мир вокруг нас, является прямым отражением мира внутри нас, - написала Деми.

Деми Роуз показала пикантное фото без белья instagram.com/demirose

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