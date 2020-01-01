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16-летняя дочка Поляковой поразила фигурой в откровенном бикини

Комментариев: 0
16-летняя Маша Полякова выставила откровенные фото и поразила сеть.

Дочка Поляковой засветила фигуру в крошечном бикини
Дочка Поляковой засветила фигуру в крошечном бикини
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой поразила публику шикарной фигурой в бикини. 16-летняя Маша засветилась в откровенном купальнике - и заслужила множество комментариев.

Фото Полякова-младшая добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит в ярко-красном бикини с прозрачными вставками на лифе. Девушка придерживает трусики, как бы подтягивая их наверх.

1, 2 или 3 - подписала фото Маша.

  • Трусы ещё выше надо👍
  • На другому фото дуже на маму схожа😍
  • Почитала попередні коменти , про труси.що “зачем так натянула“. А “натянула, потому , что есть, что паказать! “ молодчинка, Маша, так тримай далі , бо ти гарна!!!!!!
  • Господи,зачем трусы так натягивать🤦‍♀️
  • Все фото шикарны😍 И фигура тоже🔥
  • Але купальника іншу модель можна спробувати, поскромніше, тобі ж тільки 16 років, - написали в сети.

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Теги: Маша Полякова инстаграм, фото в купальниках, дети звезд, Оля Полякова, Маша Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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