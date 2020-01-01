"Холостяк 11": ТОП-10 фото из Инстаграма Михаила Заливако
В конце декабря прошлого года в эфире пост-шоу “Холостячка. Жизнь после проекта“ канал СТБ объявил имя участника одиннадцатого сезона реалити “Холостяк“.
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В 2021 году главным героем романтического шоу станет 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако, который является учредителем международной логистической компании.
Ранее Ivona назвала ТОП-5 шокирующих фактов из биографии нового “Холостяка“. А теперь мы предлагаем посмотреть, какие кадры постит Михаил в своем Инстаграм-аккаунте.
ТОП-10 фото “Холостяка Михаила Заливако:
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