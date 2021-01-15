Актриса Зои Кравиц опубликовала обнаженное фото.

Звезда фильмов “Дивергент“, “Фантастические твари и где они обитают“ и сериала “Большая маленькая ложь“, американская актриса и модель Зои Кравиц опубликовала пикантное фото после слухов о разводе с актером Карлом Глусманом.

Читай также: Андрей Рыбак рассмешил Сеть снимками “располневших“ участников “Холостячки“

На своей странице в Инстаграм 32-летняя кинозвезда опубликовала обнаженное фото, где она позировала топлес. Зои демонстрировала на камеру, как она поедает персик. Голую грудь актриса прикрыла руками, на которых изображено много маленьких татуировок.

Зои Кравиц запостила голое фото после слухов о разводе instagram.com/zoeisabellakravitz

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​