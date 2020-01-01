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"Дикий ангел" Наталия Орейро поразила стильным "антиковидным" нарядом

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Звезда аргентинских сериалов Наталия Орейро похвасталась новой фотосессией в защитной маске.
"Дикий ангел" Наталия Орейро поразила стильным "антиковидным" нарядом
"Дикий ангел" Наталия Орейро поразила стильным "антиковидным" нарядом
instagram.com/nataliaoreirosoy

Всемирно известная аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения, звезда сериалов “Дикий ангел“ и “Ты - моя жизнь“ Наталия Орейро восхитила подписчиков стильным выходом.

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На своей странице в Инстаграм 43-летняя артистка запостила подборку фотографий и видео, где она предстала в ярком наряде. Орейро позировала в розовом комбинезоне с карманами на груди и белых кедах.

Но изюминкой образа актрисы стала “антиковидная“ маска. Наталия примеряла защитный пластиковый экран, украшенный розовыми и белыми цветами.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии и видео:

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Теги: Наталия Орейро
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Источник: ivonа bigmir)net

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