"Дикий ангел" Наталия Орейро поразила стильным "антиковидным" нарядом
Всемирно известная аргентинская актриса и певица уругвайского происхождения, звезда сериалов “Дикий ангел“ и “Ты - моя жизнь“ Наталия Орейро восхитила подписчиков стильным выходом.
Читай также: Андрей Рыбак рассмешил Сеть снимками “располневших“ участников “Холостячки“
На своей странице в Инстаграм 43-летняя артистка запостила подборку фотографий и видео, где она предстала в ярком наряде. Орейро позировала в розовом комбинезоне с карманами на груди и белых кедах.
Но изюминкой образа актрисы стала “антиковидная“ маска. Наталия примеряла защитный пластиковый экран, украшенный розовыми и белыми цветами.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии и видео:
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Мама в деле“: Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
- В куртке на голое тело: Деми Роуз засветила пышную грудь на новых фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил