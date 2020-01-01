Ольга Сумская поделилась милыми кадрами из детства.

Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год

Знаменитая украинская актриса театра, кино и телевидения Ольга Сумская растрогала Сеть архивными фотографиями из семейного альбома. Звезда показала, какой милашкой была в детстве.

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В своем аккаунте в Инстаграм 54-летняя Народная артистка Украины обнародовала несколько снимков, где она совсем маленькая позировала возле новогодней елки в разных нарядах. Оля запечатлена в белом платье, рубашке с изображением фруктов и в платье в горошек. Каждый образ будущей актрисы был дополнен бантом на голове.

“А ось і я, маленька Лялюня!👧🏻... Мої новорічні сукеньки..🎄 Мамочка завжди наполягала, аби був бантик..🎀 А біле платтячко “Сніжинка“ під ялинкою замовляли у театрі, я ним пишалась, пошите з натурального фатину і батисту.👗❄️І досі зберігаю його, як спогади про моє щасливе дитинство!❤️“, - похвасталась Сумская.

Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала, в каких нарядах в детстве встречала Новый год instagram.com/olgasumska

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