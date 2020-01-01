Украинский комик Александр Эллерт признался, что мечтает о детях от Ксении Мишиной.

Победитель «Холостячки» показал, как будут выглядеть дети от Ксении Мишиной instagram.com/ellert_a

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Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. С помощью специального приложения мужчина решил забежать вперед и посмотреть, как будут выглядеть дети от Ксении Мишиной. Судя по результатам компьютерного моделирования, будущие наследники возьмут от своих родителей лучшие черты.

Победитель «Холостячки» показал, как будут выглядеть дети от Ксении Мишиной instagram.com/ellert_a

Александр и Ксения неоднократно признавались о серьезных намерениях насчет друг друга. Более того, пара планирует сыграть свадьбу в теплое время года.

Напомним, что от прошлых отношений у Ксении Мишиной есть сын Платон, а у Эллерта – дочь Эля, которая живет с мамой. Однако Александр принимает активное участие в воспитании дочери, регулярно видясь с ней.

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