Победитель «Холостячки» показал, как будут выглядеть дети от Ксении Мишиной
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Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм опубликовал неожиданное фото. С помощью специального приложения мужчина решил забежать вперед и посмотреть, как будут выглядеть дети от Ксении Мишиной. Судя по результатам компьютерного моделирования, будущие наследники возьмут от своих родителей лучшие черты.
Александр и Ксения неоднократно признавались о серьезных намерениях насчет друг друга. Более того, пара планирует сыграть свадьбу в теплое время года.
Напомним, что от прошлых отношений у Ксении Мишиной есть сын Платон, а у Эллерта – дочь Эля, которая живет с мамой. Однако Александр принимает активное участие в воспитании дочери, регулярно видясь с ней.
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