Без макияжа: Даша Ульянова удивила вторым подбородком и опухшими губами

Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Даша Ульянова удивила вторым подбородком и опухшими губами instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Известная гимнастка Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала шокирующее фото. Знаменитость отвечала на вопросы фолловеров, где один из них спросил об ее увеличенных губах. Девушка опубликовала не самое удачное фото с отдыха, под которым отметила, что ей идут не только пухлые губы, но и второй подбородок.

Даша Ульянова удивила вторым подбородком и опухшими губами instagram.com/dasha_ulyanovaa

Девушка призналась, что уже полгода не проводила никаких манипуляций с губами, однако они по-прежнему остаются большими. Также Даша призналась, что больше не реагирует на критику, она научилась принимать себя такой, какая есть.

Стоит отметить, что популярность девушка обрела после победы в шоу «Холостяк». Несмотря на то, что Ульяновой не удалось построить отношения с завидным женихом, у нее появилась армия фанатов в социальных сетях и постоянные рекламные предложения.

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