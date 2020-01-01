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«Девочка-конфетка»: Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные снимки. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа на шезлонге. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив пышную грудь и тонкую талию. Летний образ звезда дополнила кепкой на голове и распущенными волосами.

Стоит отметить, что Оля предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту. Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, какая погода в Украине, дразня их солнечными снимками с островов.

Поклонники восхитились внешним видом Оли Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Оленька, вы красавица и умница!»

«Красота невозможная просто».

«Девочка-конфетка».

«Огонь».

«Шикарная фигура».

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Источник: ivonа bigmir)net

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