«Девочка-конфетка»: Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные снимки. На кадрах знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа на шезлонге. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив пышную грудь и тонкую талию. Летний образ звезда дополнила кепкой на голове и распущенными волосами.
Стоит отметить, что Оля предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту. Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, какая погода в Украине, дразня их солнечными снимками с островов.
Поклонники восхитились внешним видом Оли Поляковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Оленька, вы красавица и умница!»
«Красота невозможная просто».
«Девочка-конфетка».
«Огонь».
«Шикарная фигура».
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