«Люблю и горжусь»: Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием
Читай также: «Шикарная копия»: Слава Каминская поразила внешним сходством с дочерью
Актер Студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со старшей дочерью. На кадре знаменитость крепко обнимает свою подросшую дочь Варвару. Под милой публикацией артист написал трогательное поздравление с Днем рождения для своей доченьки:
«С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И БЕЗ НЕРВОВ😂 Люблю и горжусь».
Поклонники присоединились к поздравлениям, и отметили внешнее сходство дочки со звездным папой:
«Поздравляю! Фотка обалденная!»
«Шикарная! На папочку похожа».
«Какое красивое и трогательное фото».
«Папина гордость».
«Вы прекрасные».
«Красивые. Доченька такая красивая и взрослая, но мне кажется на этом фото выглядит старше своих лет».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил