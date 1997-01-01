«Люблю и горжусь»: Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием

Украинский комик Евгений Кошевой поделился с подписчиками милым снимком с дочерью.

Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актер Студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со старшей дочерью. На кадре знаменитость крепко обнимает свою подросшую дочь Варвару. Под милой публикацией артист написал трогательное поздравление с Днем рождения для своей доченьки:

«С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И БЕЗ НЕРВОВ😂 Люблю и горжусь».

Поклонники присоединились к поздравлениям, и отметили внешнее сходство дочки со звездным папой:

«Поздравляю! Фотка обалденная!» «Шикарная! На папочку похожа». «Какое красивое и трогательное фото». «Папина гордость». «Вы прекрасные». «Красивые. Доченька такая красивая и взрослая, но мне кажется на этом фото выглядит старше своих лет».

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