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«Люблю и горжусь»: Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием

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Украинский комик Евгений Кошевой поделился с подписчиками милым снимком с дочерью.

Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием
Евгений Кошевой трогательно поздравил дочь с 13-летием
instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актер Студии Квартал 95 Евгений Кошевой на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со старшей дочерью. На кадре знаменитость крепко обнимает свою подросшую дочь Варвару. Под милой публикацией артист написал трогательное поздравление с Днем рождения для своей доченьки:

«С Днём Рождения, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом) И БЕЗ НЕРВОВ😂 Люблю и горжусь».

Поклонники присоединились к поздравлениям, и отметили внешнее сходство дочки со звездным папой:

«Поздравляю! Фотка обалденная!»

«Шикарная! На папочку похожа».

«Какое красивое и трогательное фото».

«Папина гордость».

«Вы прекрасные».

«Красивые. Доченька такая красивая и взрослая, но мне кажется на этом фото выглядит старше своих лет».

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Источник: ivonа bigmir)net

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