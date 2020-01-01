Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками кадрами с отдыха.

Жена Монатика сверкнула пышным бюстом в купальнике instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На анимированном кадре знаменитость запечатлела себя в черном бюстгальтере, который оголил пышную ее грудь. Соблазнительный образ девушка дополнила солнцезащитными очками и волнистыми распущенными волосами. На других фото Ирина показала, как дети дурачатся на гамаке с видом на океан и своего мужа.

Под публикацией Монатик пожелала фолловерам хорошего дня:

«Доброго, чудесного дня🌞🌴».

Стоит отметить, что Ирина активно транслирует пребывание звездной семьи на Мальдивах, каждый день радуя фанатов новыми снимками.

Поклонники восхитились звездной супругой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Які Ви прекрасні....Щастя Вам😘😘😘😘». «👍Красотка». «Спасибо и Вам прекрасного ✨». «И вам прекрасного, наполненного чудесами дня!💫💥☀️»

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