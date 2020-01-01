Звездный психолог Наталья Холоденко похвасталась самым дорогим предметом интерьера в своей квартире.

В пятницу, 15 января, звездный психолог, ведущая и певица Наталья Холоденко отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 38 лет. Накануне праздника Наталья приобрела себе в подарок весьма дорогостоящую картину кисти одного из основоположников рок-музыки и несменного солиста группы “Аквариум“, Бориса Гребенщикова.

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Полотно обошлось Наталье в кругленькую сумму, но за автограф любимого исполнителя, эпатажная психолог готова была отдать и больше, ведь такие полотна с годами только дорожают. О покупке Холоденко рассказала на своей странице в Инстаграм. Именинница призналась, что картина Гребенщикова стала самым дорогим предметом в интерьере ее квартиры.

“На День рождения подарила себе картину Гребенщикова! Хотела попросить автограф, но решила, что так точно сохранится память! Сейчас это самый дорогой предмет интерьера в моей жизни. Никакой художественной ценности он не несет, наверное. Но я так захотела, это было необъяснимое детское желание! Я же хожу на все-все-все его концерты“, - написала Холоденко.

Наталья Холоденко приобрела себе дорогущую картину Бориса Гребенщикова instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко приобрела себе дорогущую картину Бориса Гребенщикова instagram.com/kholodenkon

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