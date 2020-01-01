«Холостяк-11» Михаил Заливако: ТОП-5 шокирующих фактов

В марте многомиллионная аудитория будет следить за построением новой любовной истории на проекте «Холостяк».

Михаил Заливако - новый героей проекта "Холостяк 11" instagram.com/michael.zlvk

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Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако уже успел покорить сердца телезрительниц. Однако неизвестно, кто скрывается за милой улыбкой и располагающей внешностью. Давайте попробуем разобраться, кем является Михаил Заливако.

1. Он успешный бизнесмен

31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако является основателем логистической компании.

2. Новый холостяк – кошатник

Для мужчины важно, чтобы его девушка ладила с его питомцами, которых он считает членами семьи:

«В моей жизни большое место всегда занимал бизнес и спорт. Эти два атрибута подпитывают мой характер и мою личность… И в то же время я живу с котами. Это члены семьи. Они очень хитрые кошки, и у них очень высокий интеллект. Я думаю, что мне будет тяжело, если человек не будет ладить с домашними животными».

3. Ему не нужна домохозяйка

Михаил Заливако откровенно признался, что ему не нужна девушка, которая будет сидеть у него на шее. Он ищет успешную избранницу, которая имеет свое дело и развивается.

4. Скандалы и измены в прошлых отношениях

По словам экс-девушки, отношения с Заливакой состояли со скандалов и измен с его стороны:

«Он не плохой парень, но очень много комплексов и очень зависим от своей мамы, — поделилась девушка. — Мне в отношениях изменял. Позиционирует себя как нарцисс, по факту — море комплексов, из-за этого раскачался и стал спортсменом», - шокирующее признание появилось на YouTube-канале разоблачителей «Беспалов music».

Экс-девушка Михаила Заливако рассказала об отношениях с ним

5. Жажда популярности

Фанаты уверены, что главной целью нового холостяка является не построение любви, а желание стать популярным. Фолловеры заметили, что сейчас на странице в Инстаграм у Михаила 14 тысяч подписчиков, хотя до объявления главного героя 11 сезона их было около тысячи.

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