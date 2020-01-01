«Вау, какой горячий»: Макс Барских похвастался рельефным торсом

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками пикантным снимком.

Макс Барских похвастался рельефным торсом instagram.com/max_barskih

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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует с голенным торсом, в спортивных штанах на фоне пальм. Артист засветил не только шикарное спортивное тело, но и татуировки.

Под публикацией звезда написал так:

«Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг».

Стоит отметить, что Макс не часто радует своих фанатов снимками с отдыха и моментами из личной жизни, поэтому такие кадры настоящая редкость. В социальных сетях певец делится творческими успехами, тщательно скрывая свое личное пространство.

Поклонники восхитились внешним видом Барских, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«Макс ты мега крут👍♥️Прям огонь🔥». «Макс, невозможно оторваться от прекрасного, ты очень спортивно и горячо выглядишь 😍🔥💪». «Макс, ты просто расцвел в этом раю, глаз не отвести!!!❣️❣️❣️» «Вау, какой горячий». «Боже, красавец😘😘😘». «Мой любимый красавчик😍».

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