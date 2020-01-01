Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Вау, какой горячий»: Макс Барских похвастался рельефным торсом

Комментариев: 0
Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками пикантным снимком.

Макс Барских похвастался рельефным торсом
Макс Барских похвастался рельефным торсом
instagram.com/max_barskih

Читай также: «Слишком вульгарно»: Настю Каменских раскритиковали за горячие танцы

Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует с голенным торсом, в спортивных штанах на фоне пальм. Артист засветил не только шикарное спортивное тело, но и татуировки.

Под публикацией звезда написал так:

«Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг».

Стоит отметить, что Макс не часто радует своих фанатов снимками с отдыха и моментами из личной жизни, поэтому такие кадры настоящая редкость. В социальных сетях певец делится творческими успехами, тщательно скрывая свое личное пространство.

Поклонники восхитились внешним видом Барских, и осыпали его комплиментами в комментариях:

«Макс ты мега крут👍♥️Прям огонь🔥».

«Макс, невозможно оторваться от прекрасного, ты очень спортивно и горячо выглядишь 😍🔥💪».

«Макс, ты просто расцвел в этом раю, глаз не отвести!!!❣️❣️❣️»

«Вау, какой горячий».

«Боже, красавец😘😘😘».

«Мой любимый красавчик😍».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Макс Барских, Макс Барских 2020, Макс Барских певец, Макс Барских фото, Макс Барских инстаграм, Макс Барских новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь