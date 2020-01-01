«Вау, какой горячий»: Макс Барских похвастался рельефным торсом
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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует с голенным торсом, в спортивных штанах на фоне пальм. Артист засветил не только шикарное спортивное тело, но и татуировки.
Под публикацией звезда написал так:
«Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг».
Стоит отметить, что Макс не часто радует своих фанатов снимками с отдыха и моментами из личной жизни, поэтому такие кадры настоящая редкость. В социальных сетях певец делится творческими успехами, тщательно скрывая свое личное пространство.
Поклонники восхитились внешним видом Барских, и осыпали его комплиментами в комментариях:
«Макс ты мега крут👍♥️Прям огонь🔥».
«Макс, невозможно оторваться от прекрасного, ты очень спортивно и горячо выглядишь 😍🔥💪».
«Макс, ты просто расцвел в этом раю, глаз не отвести!!!❣️❣️❣️»
«Вау, какой горячий».
«Боже, красавец😘😘😘».
«Мой любимый красавчик😍».
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