«Слишком вульгарно»: Настю Каменских раскритиковали за горячие танцы

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным видео.

Настю Каменских раскритиковали за горячие танцы instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость предстала в неоновом топе, мини-юбке и кепке. Девушка согнула колени и стала трясти бедрами, исполнив горячий бразильский тверк. По словам артистки, такой танец помогает прийти в форму после праздников:

«Когда новогодние праздники закончились, и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей 🍑

Выберите одно из упражнений :

🌰 twerk - полезно для тела и красиво 😍

💃🏻 zumba - упражнения на основе латиноамериканских танцев. Очень крутое кардио!

💪 fitness - сделать 50 приседаний».

Поклонникам не понравился откровенный танец ягодиц, и они выразили свое негодование в комментариях:

«Тверк - это скорее вульгарно. Но понятие красоты у каждого свое». «Ничего личного, Настя личность интересная, но как для замужней женщины слишком вульгарно. Можно ведь и по-другому рейтинг поднимать, неужели только телом». «Пошло!» «Неприятно стало от увиденного». «Фу, бесстыдство».

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