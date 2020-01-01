«Слишком вульгарно»: Настю Каменских раскритиковали за горячие танцы
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик с отдыха. На кадрах знаменитость предстала в неоновом топе, мини-юбке и кепке. Девушка согнула колени и стала трясти бедрами, исполнив горячий бразильский тверк. По словам артистки, такой танец помогает прийти в форму после праздников:
«Когда новогодние праздники закончились, и пора возвращаться в активный режим. Начинаем с необычной тренировки нашей 🍑
Выберите одно из упражнений :
🌰 twerk - полезно для тела и красиво 😍
💃🏻 zumba - упражнения на основе латиноамериканских танцев. Очень крутое кардио!
💪 fitness - сделать 50 приседаний».
Поклонникам не понравился откровенный танец ягодиц, и они выразили свое негодование в комментариях:
«Тверк - это скорее вульгарно. Но понятие красоты у каждого свое».
«Ничего личного, Настя личность интересная, но как для замужней женщины слишком вульгарно. Можно ведь и по-другому рейтинг поднимать, неужели только телом».
«Пошло!»
«Неприятно стало от увиденного».
«Фу, бесстыдство».
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