Умер легендарный создатель «Ералаша» Борис Грачевский
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В четверг, 14 января, в Москве скончался художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Ему был 71 год.
Ранее СМИ сообщали, что известный советский режиссер и сценарист в декабре 2020 года был госпитализирован с коронавирусом.
О смерти Грачевского порталу РБК сообщил председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Я с ним очень давно знаком, он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Поэтому у меня совершенно не вяжется, что такой человек вдруг перестал существовать. От нас ушла частица чистой радости. На «Ералаше» выросло не одно поколение. Редкий случай, когда человек в жизни соответствовал своей работе, в жизни занимался тем же, чем на работе», — рассказал РБК Борух Горин.
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